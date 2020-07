In alcune recenti foto su un noto settimanale di gossip Alessia Marcuzzi è apparsa malinconica: a cosa pensava la presentatrice?

Alessia Marcuzzi si è mostrata pochi giorni fa felice e serena insieme al marito Paolo Calabresi Marconi. Dopo gli ultimi gossip esplosi sul suo conto, la presentatrice aveva forse voluto dimostrare di essere pienamente contenta della sua vita. Eppure pare che si sia ancora qualcosa che non va…

Lo ha mostrato in esclusiva il settimanale “Oggi”, dopo che la Marcuzzi è stata “tacciata” di atteggiamenti forzati con il coniuge, dal quale è rimasta lontana soprattutto sui social. Dalle foto pubblicate sul magazine, non appena rimasta da sola in barca con le amiche la bionda padrona di casa de Le Iene pare infatti essere scivolata nei suoi pensieri, all’occhio non particolarmente piacevoli…

Se Belen Rodriguez è nel paradiso di Ibiza e Stefano De Martino deve fare i conti con le battute dei comici di Made in Sud, Alessia Marcuzzi pare trovarsi in una specie di suspance.