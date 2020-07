Justine Mattera, la scollatura è da brivido: la foto

Justine Mattera infiamma i social con un abito dalla profonda scollatura sotto il seno.

Justine Mattera ha sedotto i fan dei social con una scollatura a dir poco da capogiro e un lungo vestito azzurro. La modella si trova a Ischia, in vacanza con la famiglia.

Justine Mattera: la scollatura

I fan sui social sono ormai abituati agli scatti provocanti di Justine Mattera: in uno degli ultimi la modella – in vacanza a Ischia – ha sedotto il suo pubblico con un lungo abito azzurro dalla profonda scollatura.

I fan, come sempre, non hanno mancato di farle notare la sua straordinaria bellezza, mentre qualcuno ha insultato la modella per i suoi scatti (giudicate da alcuni troppo spinte).



Justine Mattera si è recata a Ischia in compagnia del marito, Fabrizio Cassata, e dei loro due figli (Vivienne Rose e Vincent Michael). In passato la showgirl ha rivelato che lei e suo marito avrebbero vissuto un profondo momento di crisi prima dell’arrivo del loro secondo figlio. L’ex moglie di Paolo Limiti ha anche rivelato che suo marito sarebbe piuttosto geloso dei suoi scatti osé, ma che per rimediare alla questione avrebbero fatto un patto:

“Diciamo che dopo quell’episodio abbiamo trovato un accordo: non posare più senza mutande (…) Mi scuso pubblicamente con lui, per me era una bella foto, ma ha fatto molto parlare.

I suoi amici più cari l’hanno convinto che se io avevo fatto quel tipo di foto, significava che ero andata a letto con il fotografo. Mio marito è una persona molto schiva, riservata. Quando la gente cercava il suo nome su Google, appariva la mia foto senza veli”, aveva affermato.