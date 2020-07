Temptation Island, lo sfogo di Lorenzo: “Mi fa tanto male”

Tra le coppie protagoniste della quarta puntata di Temptation Island quella formata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. Ecco cosa è successo.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la quarta puntata trasmessa giovedì 23 luglio 2020. Giunto ormai alla settima edizione, al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro.

Ecco cosa è successo.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro

Chiamato nel pinnettu Lorenzo Amoruso vede un video in cui Manila Nazzaro parla della loro relazione. La Nazzaro racconta che Amoruso non le avrebbe ancora dato l’anello di fidanzamento, che lei considera un simbolo importante. In seguito ribadisce anche il concetto che lei non intende trasferirsi a Firenze. “Io perché dovrei annullarmi per un uomo che non è mio marito, è solo il mio convivente.

Con due figli non rischio. Lui a Firenze non lavora. Io lo vedo nel weekend. Durante la settimana mi smazzo tutto da sola. Lui viene per il weekend a Roma. Avrei bisogno di una persona che mi aiutasse, che mi desse una mano, che stesse di più con me. Secondo me lui non cambierà mai. Io gli ho detto: ‘A una certa mi rompo i cog***’. Sono certa che mi ami, ma è come se sfuggisse.

Dopo tutto quello che io ho passato, forse dovrebbe fare questo passo”, ha affermato l’ex Miss Italia. Lorenzo Amoruso quindi si sfoga: “Siamo su Scherzi a parte? Statevene da sole se volete stare da sole. Perché ci dite frasi come ‘Ti voglio bene’, ‘Mi manchi’, perché?”.

Giunto al falò dei fidanzati Lorenzo Amoruso ha dichiarato: “È una grossissima delusione, non so perché dica questa cose. Pensavo di aver trovato una persona vera.

Poi mi dà la pillolina dolce dicendo che sa che la amo e sono una brava persona. Non mi serve. Non ho bisogno di queste stupidaggini. E poi io commento partite di calcio, quindi non è vero che vado da lei nel weekend visto che proprio nel weekend lavoro. A lei è mancato tanto prima, non deve permettersi di dire stupidaggini su di me. Non è divorziata ufficialmente, quindi quel passo non si può fare.

È stata lei a voler tenere la nostra relazione segreta. Che lei si commuova non mi tange, non voglio risultare crudele, ma io le ho offerto tutto. Sta facendo un gioco sporco, brutto. Non mi commuovo per il pianto. So che è una donna fortissima. Se l’ho voluta è per questo. Ma non mi deve far passare per il fannullone di turno. Non lo sono mai stato”.

Tornato nel villaggio, inoltre, l’ex calciatore si sfoga: “È entrata in un cespuglio di spine in cui più si muove, più si fa male. Perché io mi conosco. Ho preso un pacchetto importante, lei e due bambini, le ho dato quello che potevo e forse non è bastato. Una volta l’ho portata sulla tomba di mio padre e sulla tomba le ho giurato amore. Non va bene. Quindi lei sa che cosa ha avuto e sta avendo da me. Farmi passare per un fannullone non va bene per nulla”. Per poi aggiungere: “Mi fa male tornare single di nuovo, mi fa tanto male. Che ho fatto di male per meritare questo, perché la nostra storia doveva meritarsi questa mer*a”.