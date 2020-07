Vacanze bollenti per Soleil Sorgè e Dayane Mello: insieme in barca, si sono fatte immortalare tra balli sfrenati e maliziosi baci a fior di labbra

Veleggiando al largo della Sardegna, Dayane Mello e Soleil Sorgè si sono lasciate andare alla più completa sensualità. In vacanza insieme, le due ex protagoniste di Pechino Express hanno reso ancor più caliente la loro estate con bollenti siparietti in coppia.

Ballando scatenate in bikini con tutte le forme giuste a favore di obiettivo, le modelle hanno così letteralmente sedotto i loro numerosi follower, lasciandosi andare anche a qualche bacio saffico.

Dayane e Soleil hanno dunque lasciato libero sfogo alle fantasie dei fan, mostrandosi splendide in bikini succinti o con abiti attillati.

Dopo aver fatto amicizia nel corso della loro esperienza nel reality show di Rai Due, con l’arrivo dell’estate le soubrette si sono dunque ritrovate per passare insieme qualche giorno di vacanza. A bordo dell’imbarcazione, nelle Ig Stories della modella brasiliana si son dunque viste scatenare in balli sfrenati. Divertendosi a non finire, hanno twerkato a più non posso con i loro fondoschiena perfetti.

Nelle ore notturne, se possibile, l’atmosfera si è poi fatta ancor più rovente. In abito da sera e doverosamente truccate, le due si sono palesate in pose piccanti di fronte all’obiettivo, scambiandosi persino un maliziosissimo bacio a fior di labbra. Dayane si è poi sfilata i pantaloni per danzare più liberamente con l’amica, per la gioia completa di tutti gli utenti del popolare social network.