Dove trascorrono le loro vacanze 2020 i vip? Le foto da sogno in alcuni dei posti più belli d'Italia.

Nonostante l’emergenza Coronavirus sono tanti i vip italiani – e stranieri – che non hanno rinunciato a una vacanza, e molti di loro hanno scelto proprio alcune delle più belle mete italiane per godersi un po’ di tempo in famiglia e di sano relax.

I vip in vacanza in Italia

I Beckham al completo hanno scelto la Puglia: a quanto pare David e Victoria avrebbero scelto per il loro pernottamento una villa dal valore di 3500 euro a notte, ma sembra che all’interno della struttura qualcuno si sia lamentato per la mancanza d’educazione dei loro figli. Sarà vero? Proprio durante la vacanza in Puglia Brooklyn Beckham, figlio delle due star, ha chiesto alla fidanzata di sposarlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham) in data: 11 Lug 2020 alle ore 6:48 PDT

Per le vacanze 2020 Raoul Bova ha scelto la Calabria, e sui social ha postato la foto di uno splendido mare



Belen ha scelto Ibiza per un breve week end in compagnia degli amici e del fidanzato Santiago (si vocifera che fosse presente anche la sua nuova fiamma, Gianmaria Antinolfi).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 26 Lug 2020 alle ore 11:27 PDT



Per Francesco Totti, Ilary Blasi, Cristian, Chanel e Isabel la vacanza è rigorosamente in barca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 14 Lug 2020 alle ore 10:28 PDT



Alisha Boe, star di Tredici, ha scelto la bella San Gimignano, in Toscana, per le sue vacanza 2020.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da alisha ilhaan bø (@alishaboe) in data: 2 Lug 2020 alle ore 1:58 PDT



Anche i Ferragnez hanno scelto di percorrere un tour tra le bellezze italiane: da Roma alla Puglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 21 Lug 2020 alle ore 8:46 PDT

Michelle Hunziker e suo marito, Tomaso Trussardi, si sono concessi una mini vacanza alle cascate di Alferello, in totale relax.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 14 Lug 2020 alle ore 6:31 PDT







La Puglia è anche la scelta di Luca Argentero e Cristina Marino, che quest’anno sono diventati genitori della piccola Nina Speranza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 26 Lug 2020 alle ore 9:54 PDT

Alessia Marcuzzi si è concessa una vacanza a Positano con sua figlia, Mia.