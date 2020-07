Lorenzo Biagiarelli ha scritto un post romantico e commovente per il compleanno di Selvaggia Lucarelli.

Lorenzo Biagiarelli ha scritto una commovente e romantica dedica per Selvaggia Lucarelli, nel giorno del suo compleanno. I due festeggeranno in Puglia, dove si sono recati per le vacanze estive insieme al figlio della giornalista (Leon, nato dalla sua precedente relazione con Laerte Pappalardo). Nel suo lungo messaggio via social Lorenzo Biagiarelli ha raccontato come, negli ultimi anni, sempre in occasione di Selvaggia Lucarelli sarebbero partiti per alcune delle mete più ambite del mondo: l’India, il Perù, la Cina.

Quest’anno invece – complice anche l’emergenza – i due hanno deciso di affittare una casa vacanze in Puglia:





“Il compleanno della donna della mia vita, che tutti gli altri anni era partenza, quest’anno è arrivo. In un posto meraviglioso però, e con un ottimo insegnamento.

E cioè che per amarci non abbiamo bisogno di strade scoscese, bestie sconosciute e sobborghi misteriosi, non ci servono traversate dell’oceano o voli in mongolfiera, ma solo un letto, sempre lo stesso, su cui appoggiare la testa tenendoci per mano. Perciò tanti auguri amore mio, siamo arrivati”, ha scritto Lorenzo Biagiarelli nel suo messaggio, che ha fatto il pieno di like.