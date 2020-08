Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, la passione è alle stelle: i due sono stati paparazzati mentre si scambiavano un bacio appassionato.

Dopo mesi di avvistamenti, smentite e rumor, arriva la conferma che Maria Elena Boschi e Giulio Berruti stanno veramente insieme. L’attore e la l’onorevole sono stati pizzicati insieme mentre si scambiavano un bacio a dir poco bollente (e di certo non il tipo di bacio che si scambierebbero due amici).

Maria Elena Boschi e Berruti insieme

Per mesi si sono avvicendate voci riguardanti una possibile liaison tra Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti. A quanto pare i due stanno davvero insieme, e a confermarlo ulteriormente è spuntata una foto del bacio infuocato che si sarebbero scambiati durante una serata romantica trascorsa insieme.





Negli scorsi mesi erano stati avvistati insieme a pranzo, a Fregene, ma l’onorevole si era sbrigata a mettere tacere le voci riguardanti un possibile rapporto con l’attore. Giulio Berruti invece ha recentemente confermato di essere più innamorato che mai (interrogato proprio su Maria Elena Boschi), ma era stato evasivo quando si era trattato di fare il nome dell’onorevole.

“Sono una persona molto riservata, penso che la vita privata di una persona vada preservata e custodita gelosamente. Io evito di parlare di cose che non riguardano direttamente me in questo caso, ma sì, sono innamorato”, aveva detto l’attore. La coppia non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla liaison, ma sono in tanti a voler conoscere tutti i dettagli (e le implicazioni future) che riguarderanno il loro amore appena sbocciato.