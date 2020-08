Giulia De Lellis in abito bianco: il commento della madre di Damante

La mamma di Andrea Damante ha commentato uno scatto di Giulia De Lellis, vestita con quello che sembra essere un abito da sposa.

Nonostante siano sempre di più le conferme a riprova di una crisi tra i “Damellis”, Giulia De Lellis ha condiviso una foto in abito bianco che ha fatto sognare i fan e che è stata commentata in primis dalla “suocera”, Valentina Fasciana.

Giulia De Lellis, l’abito bianco

Con un romantico abito dell’atelier Emè, Giulia De Lellis ha conquistato i fan. Si tratta di un abito da cerimonia, ma è comunque bastato a far sognare i molti ammiratori dell’influencer che sperano di vederla presto all’altare (magari proprio insieme allo storico fidanzato Andrea Damante, con cui sembra che stia vivendo un periodo di crisi). A commentare lo scatto è stata la mamma di Andrea, Valentina Fasciana, che ha scritto: “Bellissima come sempre”, sembra dunque chiaro che tra lei e Giulia ci sia un ottimo rapporto e che la crisi tra l’influencer e il dj veronese non lo abbia minimamente intaccato.

Visualizza questo post su Instagram Questo verrà via con me! il vostro preferito 💘 @ateliereme #ad Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 7 Ago 2020 alle ore 5:40 PDT







Dopo che i due hanno smesso di farsi vedere insieme sui social è stata la stessa De Lellis a confermare che tra loro sarebbe in atto un “periodo particolare” e che sarebbero “tristi”.

Damante non ha invece fornito spiegazioni in merito alla sua crisi con la fidanzata, con cui era tornato insieme durante il lock down per l’emergenza Coronavirus (nonostante le molte critiche da parte dei fan). Durante l’anno in cui sono stati separati ad Andrea sono stati attribuiti innumerevoli e presunti flirt, mentre Giulia ha avuto una lunga storia con il pilota di moto GP Andrea Iannone.