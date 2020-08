L'annuncio di lavoro postato da Salvo Veneziano via social ha sollevato una bufera: la risposta dell'ex gieffino.

Salvo Veneziano è alla ricerca di un pizzaiolo per la sua pizzeria di Cesano e per trovarlo ha pubblicato un annuncio tramite social. Sotto al post è scoppiata una polemica a cui il gieffino ha deciso di rispondere personalmente.

Salvo Veneziano: l’annuncio e la polemica

L’ex gieffino Salvo Veneziano è alla ricerca di un pizzaiolo per il suo locale di Cesano. Stando all’annuncio cercherebbe una persona in grado di sostituire un suo dipendente per un mese, e nell’annuncio Salvo ha anche specificato quante sarebbero le ore di lavoro e il compenso prestabilito per la mansione: 1400 euro. Il post è stato oggetto di critiche da parte di coloro che non vedrebbero nel compenso pattuito da Salvo una somma giusta per le ore da lui richieste.

Alle polemiche al post ha infine replicato lui stesso (appoggiato da moltissimi fan, amici e colleghi).

Qualcuno si è anche chiesto se il compenso indicato da Salvo fosse netto o lordo, ma per il momento non è dato sapere. Salvo Veneziano ha replicato via social riportando alcuni delle critiche ricevute (e le sue risposte).

“Io voglio essere gentile con tutti però poi mi parte l’embolo. Comunque prima o poi un fucile a canne mezze lo compro“, ha scritto l’ex gieffino riportando alcune delle critiche ricevute. L’ex concorrente del GF Vip ha anche affermato di essere un bravo datore di lavoro e che sarebbero i suoi stessi dipendenti ad averlo ammesso. Le sue pizzerie si trovano a Cesano Maderno, Cologno Monzese e Monza.