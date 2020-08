Taylor Mega e il chiodo fisso del denaro: la risposta dell'influencer a un fan lascia tutti senza parole.

Taylor Mega ama concedersi del tempo per rispondere alle curiosità dei fan sul suo conto e in particolare l’influencer ha detto la sua in merito a uno delle sue ossessioni: i soldi.

Taylor Mega, la risposta a un fan

Soldi e lusso sfrenato sono senza dubbio due delle cose a cui Taylor Mega ha sempre ambito, e oggi che è un’affermata influencer ed è legata al leader della Dark Polo Gang (Tony Effe) sembra che l’ex naufraga sia riuscita a trovare la vera felicità. Sui social Taylor Mega è circondata da ammiratori, e uno di questi le ha chiesto se fosse possibile per lui conquistare una donna come lei pur non possedendo denaro.

La risposta dell’influencer non si è fatta attendere: “Una donna come me non guarda quanti soldi hai perché sta così bene economicamente da potersi permettere il lusso di mantenerti”, ha affermato.

Del resto tra alberghi di lusso, ristoranti stellati e vacanza in posti paradisiaci, Taylor Mega e il famoso fidanzato Tony Effe non hanno mai dato l’impressione di badare a spese. L’influencer ha da poco annunciato l’uscita del suo primo libro, La bambina non c’è più, dove ha raccontato anche alcuni dettagli sul suo passato oscuro, come la dipendenza da droga e gli abusi. Oggi l’influencer sembra finalmente aver trovato la propria stabilità e al suo fianco è sempre presente il fidanzato (di cui non ha risparmiato i dettagli piccanti sulla vita sotto le lenzuola).

I due convoleranno presto a nozze? Per il momento la questione sembra lontana dai loro pensieri, ma mai dire mai.