Flavio Briatore, la dedica al figlio Nathan Falco: “In bocca al lupo”

Flavio Briatore, ancora in quarantena, ha scritto una dolce dedica per suo figlio Nathan Falco.

Flavio Briatore è positivo al Coronavirus e sta trascorrendo la quarantena obbligatoria in casa dell’amica Daniela Santanché. Per ovvie ragioni l’imprenditore non ha potuto dunque assistere al primo giorno di scuola del figlio Nathan Falco, a cui ha voluto dedicare un lungo messaggio via social.

Briatore, la dedica al figlio Nathan Falco

Flavio Briatore non ha potuto accompagnare il suo unico figlio, Nathan Falco, al suo primo giorno di scuola. Via social l’imprenditore ha dunque scritto un lungo messaggio per fare gli auguri a suo figlio e per esprimergli il suo dispiacere nel non poter essere accanto a lui durante questa giornata molto speciale. “Ciao Falco! In bocca al lupo per il tuo primo giorno di scuola…mi dispiace tanto non essere lì con te ma ci vedremo prestissimo”, ha scritto Briatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio) in data: 8 Set 2020 alle ore 12:15 PDT







Nathan Falco è nato nel 2010 dall’amore dell’imprenditore per Elisabetta Gregoraci, oggi naufragato.

I due hanno deciso di mantenere buoni rapporti proprio per il bene del loro unico figlio. Il proprietario del Billionaire e la sua ex moglie hanno trascorso insieme anche la quarantena per l’emergenza Coronavirus (nella casa di lui a Monte Carlo) proprio per far sì che Nathan Falco stesse con entrambi i genitori. Quando Briatore è risultato positivo al Coronavirus Elisabetta Gregoraci ha ringraziato i moltissimi fan che le avrebbero manifestato il loro affetto e la loro solidarietà.