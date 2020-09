Uomini e donne: Ramona Amodeo è mamma per la seconda volta.

Fiocco rosa per Ramona Amodeo. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è diventata mamma per la seconda volta. Ancora una volta di una femmina dopo Annachiara. La piccola Olimpia è nata la mattina del 9 settembre 2020, intorno alle ore 8.51 del mattino.

È stata proprio Ramona a comunicare la notizia ai suoi follower sul suo profilo Instagram. L’ex tronista di Maria De Filippi ha voluto dire un grazie generale di cuore a tutti coloro che l’hanno assistita e le hanno permesso di portare alla luce la bambina. Medici, infermieri ed ostetriche le sono state vicino e il parto, fortunatamente, è andato per il meglio. La notizia della gravidanza era circolata lo scorso febbraio 2020, prima dell’avvento della pandemia dovuta al coronavirus.





Le polemiche su Ramona

Per Ramona i mesi della gravidanza non sono stati semplicissimi. Molte volte, infatti, la influencer, è finita al centro di varie polemiche. Lo scorso giugno 2020, per esempio, aveva fatto abbastanza scalpore una foto pubblicata sui social.

Ramona era ritratta mentre mangiava pesce crudo. Tanti sono stati i commenti di critica e di attacco verso la ragazza. A detta degli hater, mangiare pesce crudo in gravidanza era controproducente per la bambina che portava in grembo. Ramona ha però prontamente risposto dicendo che prima di mangiarlo si era fatta consigliare da alcuni esperti del settore. Adesso per Ramona e la sua famiglia inizia un nuovo capitolo, fatto di grande gioia e felicità.

Tanti i commenti di auguri e affetto su Instagram.