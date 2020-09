Pioggia di insulti su Sonia Bruganelli: i fan non hanno apprezzato la bambola della moglie di Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli è stata colpita da una valanga d’insulti per aver postato via social una bambola a lei ispirata e dall’aspetto del tutto simile al suo.

Sonia Bruganelli: gli insulti per la bambola

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha una folta schiera di haters ad attendere ogni suo post con la sola finalità d’insultarla.

Uno degli ultimi messaggi condivisi dalla conduttrice è stato largamente insultato dagli haters, ma questa volta non per uno degli “sfoggi di ricchezza” della Bruganelli, bensì per una bambola del tutto simile a lei della serie Pop.

“Ma che ti sei messa a vendere le bambole? Mica sei disoccupata”, e ancora: “Non ti somiglia per niente, tu hai le borse sotto gli occhi”, è il tenore di alcuni commenti. La conduttrice non ha replicato, e del resto già da tempo è abituata al tipo di commenti che vanno per la maggiore sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 7 Set 2020 alle ore 3:07 PDT







Spesso i post della moglie di Paolo Bonolis vengono presi di mira dagli haters per i cosiddetti sfoggi di “lusso” della conduttrice, che sui social ama postare alcune delle scarpe costose che le piacciono di più o le borse griffate che è solita regalarsi.

In passato lei stessa ha replicato contro i numerosi haters che l’hanno accusata di sperperare i soldi del marito, e ha affermato: ‘I soldi che spendo sono i miei, ho la fortuna di avere accanto una persona che da questo punto di vista mi dà serenità e posso permettermi delle spese senza troppa attenzione’