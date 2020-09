Dopo essere guarito dal coronavirus, Flavio Briatore ha deciso di tornare sull'argomento per raccontare la sua personale esperienza

Come sappiamo bene, anche Flavio Briatore è risultato positivo al Covid-19. Ecco così che dopo l’esperienza diretta con la malattia, l’imprenditore è tornato a parlare della questione sui social network. L’ex team manager di Formula 1 ha dunque raccontato in un video la sua personale vicenda con il coronavirus nonché del modo in cui ne è uscito, anche piuttosto velocemente.

Le parole del leader del gruppo internazionale di lusso Billionaire Life fanno un resoconto di quello che gli è accaduto nei giorni scorsi: siamo certi che non mancheranno di destare nuove polemiche. Ecco dunque le nuove dichiarazioni dell’ex marito di Elisabetta Gregoraci:

Nei giorni scorsi Flavio Briatore è stato sottoposto a due tamponi, che hanno entrambi dato esito negativo. Giudicato quindi clinicamente sano, il patron del Billionaire è tornato nella sua residenza a Montecarlo. Il 70enne era stato ricoverato per una settimana al San Raffaele di Milano, dove si era recato per un’altra patologia. Nell’occasione, i medici ne avevano scoperto la positività al Covid. Dimesso quindi dall’ospedale sabato 29 agosto, Briatore aveva deciso di passare la sua quarantena nella casa milanese dell’amica Daniela Santanchè.