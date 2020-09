Doppo tampone negativo per Flavio Briatore: l'imprenditore, risultato positivo a fine agosto, è ufficialmente guarito dal Covid.

Buone notizie per Flavio Briatore: l’imprenditore, risultato positivo al Covid lo scorso 26 agosto, è ufficialmente guarito. La notizia è stata resa nota tramite le agenzie di stampa dopo la conferma dell’esito negativo del secondo tampone. Il proprietario del Billionaire avrebbe già fatto ritorno a Montecarlo dopo aver lasciato la residenza milanese dell’amica Daniela Santanché, dove si trovava in quarantena.

Covid, Flavio Briatore è guarito

La fine dell’isolamento domiciliare è stata confermata anche dallo stesso Briatore in una storia su Instagram. Nel video, l’imprenditore inquadra una vetrina in cui si intravede il suo riflesso (rigorosamente con la mascherina) e dove spiccano dolci su cui è scritto “Bonne Rentrée” e “Back to school”, in onore della riapertura delle scuole.

La notizia della positività al Covid di Flavio Briatore ha aperto un acceso dibattito sulla decisione del governo di permettere la riapertura delle discoteche all’inizio dell’estate, per poi chiuderle solo dopo Ferragosto, quando già erano stati registrati numerosi focolai legati proprio alla movida.

Tra questi focolai spicca quello del Billionaire, il celebre locale di Porto Cervo. Briatore ha duramente attaccato l’esecutivo e il sindaco di Arzachena dopo la chiusura della discoteca, ma a pochi giorni di distanza lo stesso imprenditore è stato ricoverato al San Raffaele di Milano, ufficialmente per una prostatite, ed è poi risultato positivo al coronavirus.

Dopo aver trascorso alcuni giorni in ospedale, Briatore ha trascorso il periodo di quarantena a casa di Daniela Santanché, a sua volta paladina della battaglia a favore dell’apertura dei locali (a partire dal suo Twiga). Durante il periodo di convalescenza, l’imprenditore è più volte intervenuto (tramite stampa o sui social) per commentare la propria condizione e quella dell’ex premier Silvio Berlusconi, forse contagiato proprio durante una festa a Porto Cervo in compagnia del proprietario del Billionaire.