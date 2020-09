Grande Fratello Vip, la prima doccia di Denis Dosio

Nel corso della seconda puntata si è assistito all’ingresso di Denis Dosio nella casa più spiata d’Italia.

Alfonso Signorini ha dato il via alla seconda puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Al suo fianco, in veste di opinionisti, Antonella Elia e Pupo. Nel corso della seconda puntata si è assistito all’ingresso di Denis Dosio che si è già reso protagonista della prima doccia nella casa più spiata d’Italia.

Denis Dosio al Grande Fratello Vip

Denis Dosio è giunto sulla passerella e Alfonso Signorini, aprendo il collegamento, lo ha accolto affermando: “Stasera spacchi, come si sta davanti a quella porta?“. Il noto influencer, visibilmente emozionato, ha quindi risposto: “Sono carichissimo, è un’emozione e non ci credo ancora, però mi raccomando se vengo male in foto non le postate”. Ma non solo, Alfonso Signorini quindi continua: “Devi sapere però che è partito un mega sondaggio per sapere se farti entrare dalla Pupoporta o dalla Porta Rossa, prendi il tuo telefono che è là davanti e fai una story velocissima per chiedere ai tuoi follower di aiutarti”.

Il giovane influencer fa quindi un appello: “Ragazzi vi prego aiutate e votate per farmi entrare dalla Porta Rossa, mi raccomando non siate cattivi”. Alla fine però: “Il risultato dice il 68% vuole la Pupoporta, vai Denis entra nella Casa, dovrai percorrere il tunnel!”. Denis Dosio si ritrova ben presto ricoperto da pittura e schiuma, con Alfonso Signorini che ridendo aggiunge: “Vai entra nella Casa, dopo ti potrai fare una doccia tranquillo ma prima devi dirmi quale VIP vuoi baciare”.

Entrato nella casa, l’influencer viene ben accolto dagli altri concorrenti e poco dopo si assiste alla sua prima doccia nella casa più spiata d’Italia.