La dolorosa confessione di Emily Ratajkowski che coinvolgerebbe un noto fotografo americano

La splendida modella americana Emily Ratajkowski di recente si è lasciata andare in una grave confessione relativa a un noto fotografo. Dopo la clamorosa apparizione in topless nel video di Blurred Lines, l’attrice ha raggiunto il successo internazionale sfilando per la settimana della moda di New York, Parigi e Milano.

Oggi è molto seguita sui social, dove spesso si mostra paladina di diverse tematiche sociale, in prima linea soprattutto nella difesa dei diritti delle donne.

Emily Ratajkowski: la replica del fotografo

Proprio di recente, ad ogni modo, la giovane ha deciso di condividere un momento difficile della sua carriera, raccontando cosa successe qualche tempo fa con un noto fotografo. La top model ha accusato nello specifico il professionista di averla abusata sessualmente, come riportato sul “New York Magazine”. Pare inoltre che quattro anni dopo lo stesso uomo abbia pubblicato alcune foto di Emily senza chiederle il consenso.

Visualizza questo post su Instagram @inamoratawoman Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 29 Lug 2020 alle ore 10:07 PDT

Il diretto interessato ha già provveduto a replicare alle gravi accuse della Ratajkowski. Nel dettaglio ha respinto ogni addebito, specificando dal suo punto di vista che l’artista sta solo cercando visibilità mediatica e ancor più pubblicità.