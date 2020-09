Diletta Leotta, la scollatura da brivido: “Osare sempre”

Diletta Leotta è tornata a infiammare i social con uno scatto provocante e una scollatura da urlo.

Diletta Leotta ha postato sui social uno scatto seducente con un’ampia scollatura sul décolleté: la foto ha fatto il pieno di like e nella didascalia lei ha scritto un commento malizioso.

Diletta Leotta: la scollatura

Dopo l’addio a Daniele Scardina Diletta Leotta sembra aver nonostante tutto ritrovato la serenità: sui social la conduttrice è tornata a sedurre i fan con uno scatto provocante in cui è ritratta con blazer e ampia scollatura sul seno.

La foto ha fatto il pieno di like e in tanti sono rimasti colpiti dalla bellezza della conduttrice, che ha da poco compiuto 29 anni. “Pensa, credi, sogna e osa… sempre!”, ha scritto maliziosa nella didascalia all’immagine Diletta Leotta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 24 Set 2020 alle ore 11:43 PDT

Da poco è uscito il primo libro della conduttrice Scegli di sorridere, al cui interno per la prima volta la conduttrice ha deciso di raccontare se stessa e alcuni episodi rivelanti del suo passato (come l’attacco hater subito, i ricatti e la percezione della sua immagine). Nel presentare il volume Diletta Leotta ha affermato che per la prima volta dopo molto tempo vorrebbe godersi il tempo da single, nonostante quella con Daniele Scardina sia stata una storia importante.

I due hanno trascorso insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus, ma la liaison è naufragata come un fulmine a ciel sereno all’inizio dell’estate. I due torneranno mai insieme? Per il momento la questione non sembra essere una priorità per la conduttrice.