La showgirl ha ripreso l'attrice per il suo comportamento, che non ha rispettato le regole anti-Covid, mettendo a rischio tutti i concorrenti.

Elisabetta Gregoraci non ha apprezzato per niente il comportamento di Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip. La puntata andata in onda venerdì 25 settembre è stata davvero vero ricca di colpi di scena. Dopo il racconto inquietante di Adua Del Vesco, la lettera e il discorso profondo di Gabriel Garko sono stati sorprendenti.

Si è trattato di un momento molto emozionante anche per l’attrice, ma Elisabetta Gregoraci l’ha voluta rimproverare per il suo comportamento.

Gregoraci rimprovera Adua

Le parole di Gabriel Garko hanno toccato il cuore di Adua Del Vesco. L’attrice si è molto emozionata per la sua lettera e ha ceduto al momento, abbracciando forte il suo amico e collega. Questo atteggiamento è andato contro quelle che sono le regole anti-Covid che tutti i concorrenti del GF Vip devono seguire.

Adua è stata, in seguito, rimproverata dalla compagna di avventura Elisabetta Gregoraci, a cui quell’abbraccio ha dato particolarmente fastidio. “Però non dovevi abbracciarlo” ha detto la showgirl alla Del Vesco.

“Ma ha fatto il tampone” ha risposto Adua, cercando di rassicurarla. Elisabetta Gregoraci, però, ha ribadito che era meglio evitare quell’abbraccio, per rispetto delle regole e di tutti loro. Effettivamente, la Del Vesco si era trattenuta quando ha visto il fidanzato Giuliano, rispettando le distanze.

Con Gabriel Garko, però, si è lasciata trasportare dall’emozione, visto il momento particolare. L’attore ha deciso di svelare una parte di se stesso davanti a tutta Italia, svelando quello che lui stesso ha definito “il segreto di Pulcinella“.