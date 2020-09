Massimiliano Morra ha voluto complimentarsi con il collega, dopo il suo discorso, e insieme hanno trovato il modo per sfogarsi.

La lettera che ha letto Gabriel Garko al Grande Fratello Vip, le sue parole e il suo “segreto di Pulcinella” hanno sorpreso e conquistato il pubblico. Alfonso Signorini si è giocato un bell’asso nella manica, soprattutto dopo che Adua Del Vesco ha rivelato indiscrezioni scioccanti su quello che è stato definito l’Ares Gate.

Un momento di televisione molto particolare, che si è concluso con una lettera che ha permesso all’attore di liberarsi di un peso ed essere se stesso.

Le parole di Massimiliano Morra

Il discorso di Gabriel Garko ha colpito anche il suo collega Massimiliano Morra, che si è complimentato con lui per il suo coraggio. “L’ho sempre avuto” ha risposto sorridendo l’attore. “È stato inaspettato ed è stata, secondo me, la cosa più bella che ho visto di te da quando ti conosco.

Hai dimostrato la persona che sei, genuina, spontanea, vera e credimi non c’è cosa più bella. Lo sai, io ti ho sempre stimato ti ho visto come un esempio da seguire. Mi hai sorpreso tantissimo” ha dichiarato Massimiliano Morra.

L’attore ha voluto dimostrare la sua solidarietà al collega in un momento così delicato per lui, tenendo conto che anche il nome di Garko è stato tirato fuori durante i discorsi sull’Ares Gate, che potrebbe aver influito sul fatto che non aveva mai parlato della sua vita privata prima d’ora.

Dopo essersi liberato di questo peso, Garko ha coinvolto Massimiliano Morra e Adua Del Vesco e insieme hanno gridato semplicemente “va…….o” fortissimo, seguendo l’esempio della contessa Patrizia De Blanck. Sicuramente una decisione molto liberatoria.