Tina Cipollari ha accusato Gemma Galgani di aver scritto un commento al suo ex marito, Kikò Nalli.

Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani è di nuovo scontro a Uomini e Donne: questa volta l’opinionista vamp ha accusato la dama torinese di aver scritto un commento piuttosto colorito al suo ex marito, Kikò Nalli.

Tina contro Gemma: lo scontro

Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non corre buon sangue e a Uomini e Donne le due si sono lasciate andare ad una nuova, accesa polemica: questa volta la prima a sparare a salve contro l’altra è stata la dama torinese, che ha accusato l’opinionista di essere uscita a cena con i suoi ex (e in particolar modo Giorgio Manetti, con cui Tina e Gianni Sperti sarebbero effettivamente usciti a cena).

Tina ha presto replicato a simili accuse affermando che Gemma a sua volta si sarebbe permessa di commentare in maniera piuttosto colorita una foto del suo ex, Kikò Nalli, sui social. Pare che Gemma gli abbia scritto: “Che bella persona, sei un bellissimo uomo”. Gemma ha negato di aver lasciato un simile commento a Kikò visto che durante l’estate – a suo dire – non avrebbe avuto con sé lo smartphone.

Chi avrà ragione? Tina ha promesso di mostrare gli screenshot.

Tra le due non è la prima volta che avvengono liti a Uomini e Donne e più di una volta Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire per placare l’ira delle due donne. Tina ha chiuso pacificamente con Kikò, ma secondo i rumor in circolazione sarebbe ancora molto gelosa del suo ex marito.