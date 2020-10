In alcune recenti Stories, Fabrizio Corona ha annunciato di avere la febbre: dopo il tampone, vige ora la paura del contagio da Covid-19

Fabrizio Corona ha annunciato pochissime ore fa sui social di avere la febbre alta. Tra alcune sue recenti IG stories, l’ex re dei paparazzi ha infatti postato una foto dove appare un termometro che reca la cifra 38. Dichiaratosi alquanto arrabbiato per la faccenda, il fotografo ha tuttavia precisato che continuerà ad allenarsi “come quando superavo i momenti difficili in galera”.

Dunque malato e a casa a lavorare, Corona ha poi raccontato di volersi sottoporre al tampone per scongiurare il contagio da Covid-19. Fra un colpo di tosse e l’altro, con un aspetto visibilmente provato, è stato quindi raggiunto da un uomo in camice e mascherina, che gli ha effettuato il test. L’ex marito di Nina Moric non ha per ora comunicato l’esito dell’esame, ma tra fan e ammiratori resta alta l’attesa.

Fabrizio Corona: nuovi screzi

Nel mentre, è di poche ore fa la replica del figlio Carlo a seguito della pubblicazione della telefonata con la madre Nina. Carlos ha precisato di non pensare realmente le parole dette, sottolineando in diverse IG Stories che racconterà il motivo per cui ha detto e fatto quelle cose accanto al padre. Nell’occasione Corona ha ironizzato sulle accuse di violenza imputategli, troncato poi dallo stesso Carlos.

Nel contempo la stessa Nina Moric pare abbia già denunciato o querelato l’ex marito dopo che quest’ultimo ha reso noto il suddetto scambio di telefonate sul suo profilo Instagram. La denuncia sarebbe partita sotto l’accusa di “ingiurie e minacce” nonché quella di aver attuato “comportamenti lesivi della salute di Carlos”. Tale condotta sarebbe peraltro da ricondurre, sempre secondo l’ex modella, a “gravi costrizioni psicologiche“.