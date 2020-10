Andrea Zelletta ha deciso di uscire dalla sua posizione di "comodino" sparando a zero su Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta

Da qualche settimana su Twitter spopola il termine comodino per indicare alcuni precisi personaggi dell’attuale Grande Fratello Vip. Uno su tutti è Andrea Zelletta, così apostrofato in diretta televisiva anche dalla peperina Franceska, motivo per cui era anche scoppiato in lacrime.

La scorsa notte, ad ogni modo, forse per smentire tali voci, l’ex tronista si è messo a parlare sparando a zero su alcuni suoi compagni di avventura.

Gf Vip: Zelletta senza freni

La prima stilettata è arrivata nei confronti di Tommaso Zorzi, sul quale Andrea ha commentato: “Non mi faccio calpestare da nessuno, sono io che calpesto. […] Te ne vuoi andare a casa? Vai, quella è la porta. […] Mi viene l’orticaria. Io mi conosco, sono buono, ma poi… quella porta rossa la prendo e la butto giù”.

Durante lo sfogo del tarantino è intervenuta anche Elisabetta Gregoraci, che gli ha dato ragione, parlando di sceneggiate dell’influencer “dalla mattina alla sera”.

Durante la notte, poi, Zelletta è tornato a lamentarsi, questa volta per la risata di Maria Teresa Ruta.

“Ma una a 60 anni che ride così?”, si è domandato l’ex protagonista di Uomini e Donne, che evidentemente è intenzionato a ribaltare l’opinione su di lui nonché gli stessi equilibri nella Casa di Cinecittà.