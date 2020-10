GF Vip, svelata l’identità del nuovo concorrente ufficiale

Stando ai rumor in circolazione uno dei nuovi ingressi al GF Vip potrebbe essere proprio una vecchia conoscenza del programma.

Alfonso Signorini ha promesso che dei nuovi volti entreranno a far parte del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip e in rete è emerso quello che sarebbe il nuovo concorrente ufficiale.

Gf Vip: il nuovo concorrente

Secondo i rumor in circolazione il nuovo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip sarebbe nientemeno che “una vecchia conoscenza” del programma, ovvero Stefano Bettarini (che già prese parte all’edizione condotta da Ilary Blasi).

Il rumor per il momento non è stato confermato dal diretto interessato, ma in tanti sarebbero impazienti di vederlo entrare nel programma viste le sue recenti accuse contro Pierpaolo Pretelli (che a detta di Bettarini avrebbe mandato dei messaggi spinti alla sua fidanzata, Nicoletta Larini, dopo la loro partecipazione a Temptation Island).

Qualora la voce dovesse rivelarsi vera è fuor di dubbio che per un po’ Stefano Bettarini dovrà stare in isolamento e sottoporsi a tutte le misure previste per evitare contagi da Coronavirus all’interno del reality show.

Come lui, sempre secondo indiscrezioni, potrebbero entrare nella casa altri “vecchi volti” del programma (com’era stato nella precedente edizione con Valeria Marini). Tommaso Zorzi ha chiesto al programma di accontentare la sua richiesta facendo entrare dei concorrenti gay (e sembra che la produzione abbia deciso di acconsentire facendo entrare nel programma Claudio Sona). Al momento Signorini non ha ancora fornito conferme in merito, ma i fan sono impazienti di saperne di più.