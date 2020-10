Denis Dosio su Twitter tuona contro la battuta di Balotelli sulla Mello.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 23 ottobre 2020, protagonista assoluto è stato Mario Balotelli. Il calciatore, entrato in casa per fare una sorpresa a suo fratello Enock, è finito al centro del vortice mediatico a causa di una uscita poco felice nei confronti di Dayane Mello.

Mentre il campione era in giardino, la modella brasiliana ha detto che a lei farebbe piacere averlo all’interno della casa di Gf Vip 5. “Mi vuole lì dentro però poi dice basta, basta fai male”. Così ha risposto Mario. La battuta ha lasciato tutti frastornati. Sia gli altri concorrenti presenti in casa sia lo stesso conduttore Alfonso Signorini. Il web, come è anche giusto che sia, si è scatenato. Non sono mancate parole pesanti e attacchi nei confronti di Balotelli.

Le parole di Denis Dosio

Questa infelice esternazione ha lasciato pietrificata Dayane che ha preferito commentare con un semplice: “No comment”. Sull’argomento è intervenuto anche un ex concorrente del Grande Fratello Vip, Denis Dosio. Il giovane influencer, come i fan del programma ricordano, è stato eliminato dalla casa qualche settimana fa a causa di una squalifica. La posizione di Denis è molto chiara. “Che bello fare passare pessime battute sessuali in prima serata come un momento di risata mentre un’intercalare alle tre di notte come una blasfemia.

Wow”. Così ha twittato Denis sul suo account social. Il post, nel giro di pochi minuti, ha ottenuto numeri like e commenti.