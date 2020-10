"Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa per motivi personali", ha comunicato il Gf Vip.

Andrea Zelletta, nel tardo pomeriggio di giovedì 29 ottobre, ha lasciato temporaneamente la casa del Gf Vip. Le ragioni non sono ancora chiare. La produzione, attraverso un comunicato, ha addotto a “motivazioni personali”. Il concorrente, una volta che avrà risolto le questioni fuori dal reality show, dovrebbe potere rientrare nella casa.

Il motivo

A seguito dell’uscita dalla casa più spiata d’Italia di Andrea Zelletta, sul web si sono scatenate le ipoesi sulle motivazioni che lo hanno spinto ad andarsene. In base a quanto emerso da una conversazione avuta tra i coinquilini e l’ex tronista, quest’ultimo avrebbe avuto dei problemi familiari. Potrebbe, dunque, essere uscito momentaneamente per prendersi cura di uno dei suoi cari. Intanto, sui social i fans sono preoccupati: “Starà male?”.

A comunicare nel dettaglio quanto accaduto agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip è stato Francesco Oppini. La produzione, tuttavia, in quel momento ha censurato l’audio della diretta. Le motivazioni, dunque, non sono note al grande pubblico. In precedenza in molti, tra cui in particolare Patrizia De Blanck, avevano chiesto notizie di Andrea Zelletta, senza però ricevere alcuna risposta.

Neanche dai vertici del programma non è stato reso noto molto di più: “Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa per motivi personali”, si legge in una nota ufficiale.