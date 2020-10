Lory Del Santo shock: “Amedeo Goria ci ha provato con me”

Lory Del Santo ha rivelato di aver ricevuto delle avances dall'ex marito di Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria.

Lory Del Santo ha confessato a Pomeriggio 5 che Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta e padre dei suoi due figli, le avrebbe fatto delle avances in passato.

Lory Del Santo e Amedeo Goria: la confessione

Mentre a Pomeriggio 5 veniva mandata una clip in cui Guenda Goria (figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria) metteva al corrente sua madre che l’ex marito potesse essere ancora innamorato di lei, Lory Del Santo – ospite in studio – ha dichiarato che Amedeo Goria in passato le avrebbe fatto delle avances.

Quando Barbara D’Urso le ha chiesto se questa vicenda fosse avvenuta prima o dopo il divorzio da Maria Teresa Ruta, l’attrice è stata evasiva e ha confessato di non ricordarlo. “Anni fa, Amedeo Goria ci provò con me due volte, una a Roma e una a Milano. Io ho rifiutato perché aveva delle tecniche di approccio troppo avanzate per me… Mi disse che aveva delle doti nascoste, molto nascoste.

Ma io non ho verificato”, ha dichiarato Lory Del Santo, recentemente balzata agli onori delle cronache per aver confessato un abuso da lei subito in passato da parte di un uomo dall’identità misteriosa, che le sarebbe stato presentato da amici comuni.

Amedeo Goria replicherà a quanto detto dall’attrice? Nella casa del GF Vip si è parlato a lungo del divorzio tra Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, e sembra che alla base di questo potessero esserci stati proprio dei tradimenti ai danni della showgirl.

Sarà vero?