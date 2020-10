Bianca Guaccero è in isolamento e lei stessa ha annunciato di essere entrata in contatto con un caso positivo al Coronavirus.

Il 29 ottobre Bianca Guaccero è stata assente a Detto Fatto e lei stessa ha spiegato di esser stata costretta a rinunciare a recarsi negli studi tv perché entrata in contatto con un caso positivo al Coronavirus.

Bianca Guaccero in quarantena: i motivi

Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi hanno preso le redini di Detto Fatto nella puntata del 29 ottobre, e a sorpresa la conduttrice Bianca Guaccero – che si è collegata in diretta col programma tv- ha spiegato di essere assente perché costretta a rispettare la quarantena. A seguire, per tranquillizzare i fan sui social, la conduttrice ha affermato che il suo primo tampone sarebbe risultato negativo ma che dovrà aspettare ancora qualche giorno per scongiurare del tutto il contagio.

La quarantena le sarebbe stata imposta perché è entrata in contatto in prima persona con un caso positivo a Covid-19.

“Ragazzi sono in quarantena cautelativa… per un contatto diretto con un positivo… per ora il primo tampone è negativo! Devo aspettare ancora qualche giorno per scongiurare il contagio! Vi prometto che tornerò appena mi daranno l’ok! Vi voglio bene! E grazie per il sostegno che mi avete dimostrato oggi!”, ha scritto la conduttrice via social.

Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 29 Ott 2020 alle ore 9:55 PDT



In tanti le hanno fatto gli auguri e le hanno inviato messaggi d’incoraggiamento, sperando di poterla presto rivedere nello studio tv.