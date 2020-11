La nuova edizione del reality show "L'Isola dei Famosi" è a rischio a causa del Coronavirus.

La nuova edizione dell’Isola dei famosi, che sarebbe dovuta iniziare tra febbraio e marzo, è a rischio. Il Coronavirus, infatti, potrebbe impedire la realizzazione del reality show. Sia per questioni burocratiche che per questioni tecniche. La produzione non riuscirebbe a garantire la sicurezza dei concorrenti ma anche di tutti i dipendenti coinvolti, in Italia ma soprattutto nell’isola stessa.

Inoltre, in un momento di crisi come quello che il Paese sta vivendo, i costi sarebbero molto cospicui.

Le possibili soluzioni

Qualche settimana fa si era ipotizzato di spostare la sede dell’Isola dei famosi per ovviare a numerosi problemi. Ciò sarebbe stato possibile restando in Europa. Una delle ipotesi era quella di fare approdare i naufraghi non più in Honduras, bensì alle Canarie. La conduzione, inoltre, sarebbe stata affidata a Ilary Blasi.

La conduttrice è rimasta ai box dopo l’ultima avventura alla guida della vecchia edizione del Grande Fratello Vip e la breve esperienza in Eurogames.

Al momento, tuttavia, il progetto sembra non avere uno sviluppo. L’Isola dei famosi dunque rimarrà ancora per molto in stand-by.

Cosa sostituirà l’Isola dei Famosi?

In molti si stanno chiedendo con quale programma Mediaset sostituirà l’Isola dei Famosi. L’emittente televisiva ha già annunciato che il Grande Fratello Vip durerà due mesi in più di quanto originariamente prestabilito.

Questo servirà a colmare almeno in parte l’assenza del reality show realizzato oltreoceano. Al termine di quest’ultimo, tuttavia, i telespettatori rimarrebbero senza un programma di punta alla vigilia della stagione primaverile.

A salvare le redini di Mediaset, molto probabilmente, sarà la regina indiscussa Maria De Filippi. La nuova edizione di Amici, infatti, avrà inizio il prossimo 14 novembre e proprio tra marzo e aprile potrebbero andare in onda le puntate del serale.

Allo stesso tempo la conduttrice sta registrando le nuove puntate di C’è posta per te, in uscita nel 2021. È da escludere, invece, che l’emittente televisiva possa valutare di riproporre il Grande Fratello Nip, nelle scorse edizioni condotto da Barbara D’Urso.