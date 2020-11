Dopo l'addio a Uomini e Donne, Angela Favolosa Cubista è tornata a scagliarsi apertamente contro Maria De Filippi: le accuse della donna

Angela Favolosa Cubista è diventata nota al grande pubblico grazie a Italia’s Got Talent. Pochi mesi dopo la sua apparizione nel talent di Canale 5, Maria De Filippi la portò poi a Uomini e Donne come protagonista del Trono Over. Da qualche anno, ad ogni modo, la simpatica siciliana non fa più parte del cast del popolare dating show, sbarcando invece su Tik Tok.

Proprio in uno dei suoi recenti video sul noto social network, la donna si è recentemente scagliata contro la sua ex mentore per un preciso motivo.

Angela ha dapprima precisato di non aver mai preso soldi per partecipare al programma della De Filippi.

“Mi ha sfruttata e poi mi ha buttata. Fanno così, il mondo dello spettacolo è così […]. Da Maria De Filippi a Uomini e Donne perché devono ballare a contatto fisico? Secondo voi è giusto che si stringono? […]”. Dalle parole della frizzante signora traspare sicuramente un certo fastidio, tuttavia bisognerebbe sentire anche la controparte per suffragare tali accuse.