Detto Fatto, Bianca Guaccero sbotta in diretta: “Faccia da…”

A Detto Fatto Jonathan Kashanian ha sottoposto a Bianca Guaccero il commento spietato di un suo hater e lei, senza colpo ferire, ha deciso di rispondere per le rime.

Bianca Guaccero: la risposta all’hater

A Detto Fatto Jonathan Kashanian ha stillato la classifica dei vip più criticati dai leoni da tastiera (che sarebbero Arisa, l’influencer Chiara Ferragni, la showgirl Belen Rodriguez e anche Gianni Morandi) e per finire ha proposto a Bianca Guaccero di rispondere a un suo hater cercando di avere lo stesso aplomb che generalmente Gianni Morandi ha nel rispondere ai suoi detrattori.

La conduttrice non se lo è fatto ripetere due volte, e all’hater che le ha scritto di avere una “faccia da campagnola” ha risposto per le rime dicendo: “ Caro hater sai che cosa ti rispondo? Che io sono molto felice della mia faccia da campagnola piuttosto sarei molto infelice della tua faccia da…. ti abbraccio “. Il commento di Bianca Guaccero ha scatenato l’ilarità dei fan visto che già in passato la conduttrice ha avuto delle uscite piuttosto piccate all’interno del programma (come quella fatta in fuori onda sulle parti intime).

La conduttrice è da poco rientrata nel programma tv dopo aver trascorso un periodo d’isolamento perché entrata in contatto con una persona positiva al Coronavirus. In tanti le hanno manifestato la loro solidarietà via social e sono stati felici di poterla vedere di nuovo all’interno del programma da lei condotto. Sui social non sono pochi i detrattori della conduttrice che, come i suoi colleghi vip, in più di un’occasione ha deciso di rispondere per le rime.