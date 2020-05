Bianca Guaccero non si è accorta di essere ripresa e si è resa protagonista di un fuorionda a dir poco imbarazzante.

Bianca Guaccero si è resa protagonista di una imbarazzante gaffe in un fuorionda di Detto Fatto. La conduttrice, che aveva annunciato la pubblicità e forse non credeva di essere ripresa, ha fatto una domanda a dir poco inaspettata alle esperte presenti in studio.

Bianca Guaccero: il fuorionda imbarazzante

La gaffe di Bianca Guaccero è rimbalzata da un profilo all’altro sui social, dove in tanti sono rimasti increduli difronte al video della sua frase imbarazzante. Nelle immagini si sente la conduttrice dire alle esperte presenti in studio: “Bene, ora ditemi come si fa ad igienizzare la p*assera?”

Evidentemente la conduttrice non credeva di essere ripresa, e del resto aveva appena annunciato la pubblicità. Purtroppo l’episodio imbarazzante è presto diventato virale in rete, dove in tanti tra i fan l’hanno trovato divertente.

La conduttrice è tornata al timone di Detto Fatto dopo che questo ha subito un periodo di stop (così come molti altri programmi) a causa dell’emergenza Coronavirus (sembra che una delle truccatrici del programma fosse risultata positiva).

Più volte Bianca Guaccero ha intimato ai fan via social di rispettare le regole e di restare a casa per cercare di contenere i contagi. La conduttrice ha anche rivelato di aver trascorso la quarantena a Roma, dove è rimasta bloccata insieme a sua figlia Alice per questioni di lavoro.