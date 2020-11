Miriam Leone in autoisolamento: lo scatto bollente senza t-shirt

Miriam Leone, a casa in auto isolamento, provoca i fan dei social con uno scatto seducente (e senza maglietta)

Miriam Leone è in autoisolamento, ma sui social non perde occasione per provocare i suoi fan: in uno dei suoi ultimi scatti l’attrice si è mostrata con un cardigan sbottonato e sotto niente.

Miriam Leone: lo scatto bollente

“Effetto quando ti metti il suo maglione preferito in autoisolamento”, ha scritto Miriam Leone nella didascalia al suo scatto bollente via social.

L’attrice si troverebbe dunque in autoisolamento in casa sua, e secondo i rumor in circolazione il maglione da lei indossato nella foto apparterebbe al fidanzato Paolo Carullo, con cui la Leone fa coppia fissa da oltre un anno. Come per le sue precedenti liaison l’attrice ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, e infatti sui social non sono ancora spuntate foto del suo fidanzato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 11 Nov 2020 alle ore 11:13 PST

Prima del lockdown si era sparsa la voce che i due sarebbero presto convolati a nozze, ma a smentire la notizia era stata la stessa attrice, che aveva confessato: “Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata.

In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni. Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c’è”, aveva affermato. Con i suoi magnetici occhi verdi e il suo fisico da urlo Miriam Leone ha fatto il pieno di like e in tanti, tra fan e amici famosi, le hanno fatto i complimenti per la sua straordinaria bellezza. Tra gli amici famosi anche Laura Chiatti (che le ha scritto “sei meravigliosa”) e Dorotea Mercuri.