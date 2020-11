Gf Vip, la confessione di Brosio sulla fidanzata: “Non respirava più”

Paolo Brosio ha rivelato che la sua fidanzata, Marialaura De Vitis, avrebbe chiuso con la fede religiosa a seguito di un evento drammatico.

Reduce dall’esperienza dal Grande Fratello Vip Paolo Brosio ha raccontato il suo rapporto con la giovanissima fidanzata (di 42 anni più giovane di lui) su cui ha confessato un retroscena inedito.

Paolo Brosio: la confessione sulla fidanzata

Ha suscitato grande clamore la relazione tra Paolo Brosio e la giovanissima influencer Marialaura De Vitis, sua fidanzata di 42 anni più giovane.

Il rapporto tra i due sarebbe iniziato solo in tempi molto recenti, ma Brosio non ha dubbi: “Sono certo che non è una cosa da poco…”, ha affermato. Benché lui è molto credente (e ne ha dato prova al Grande Fratello Vip, dove è stato ripreso per le sue preghiere ad alta voce in diretta tv) a quanto pare la fidanzata non avrebbe alcuna fede spirituale, e il giornalista ha spiegato il perché.

Quando era molto piccola Marialaura De Vitis avrebbe perso suo padre in maniera drammatica, e questo avrebbe segnato per sempre il suo rapporto con la fede e la religione:

“Ha litigato con la fede perchè a 8 anni ha perso il padre…Era andata la mattina a dargli il buongiorno e ha scoperto che non respirava più…Per lei è stato un vero e proprio choc…”, ha dichiarato il giornalista. Al momento Brosio non ha rivelato alcun retroscena piccante sulla sua relazione con la ragazza, con cui avrebbe una liaison caratterizzata da un profondo rispetto reciproco.

Il giornalista è rimasto piuttosto abbattuto dopo la sua eliminazione dal GF Vip, avvenuta a seguito di un provvedimento disciplinare nei suoi confronti (aveva svelato più del dovuto agli altri concorrenti della casa).