Ricky Martin vuole altri figli: “Ho un paio di embrioni che aspettano”

Ricky Martin, che è già papà di quattro bambini, ha rivelato che in futuro potrebbe decidere di allargare ulteriormente la famiglia.

Dopo la nascita del piccolo Renn – l’ultimo nato dei suoi quattro figli – Ricky Martin ha confessato di voler allargare ulteriormente la famiglia in futuro.

Ricky Martin: la confessione sui figli

Ricky Martin non ha mai fatto segreto di sognare una famiglia estremamente numerosa e dopo la nascita dei gemelli Matteo e Valentino di 12 anni, la piccola Lucia, di 2 anni, e Renn, nato nell’ottobre 2019, il cantante ha affermato di avere ancora “un paio di embrioni da parte” nel caso in cui in futuro decidesse di allargare ulteriormente la famiglia.

“Alcune persone pensano che sia pazzo, ma amo una grande famiglia… Jwan sta impazzendo al momento, ma va bene … non glielo diremo!”, ha aggiunto scherzosamente il cantante a proposito del marito Jwan Yosef. A proposito dell’adozione Martin ha affermato che per i gay sarebbe un’alternativa piuttosto difficile da ottenere e che per questo lui e suo marito abbiano scelto di avere i loro figli attraverso madri surrogate.

La coppia oggi è più felice che mai e Martin ha dichiarato di non aver avuto problemi a parlare apertamente con i suoi figli della loro nascita.

Quando uno di loro infatti gli ha chiesto se fosse stato nella sua pancia, Martin gli avrebbe risposto: “Eri nel mio cuore e sei ancora nel mio cuore”. La coppia allargherà davvero la famiglia dopo i quattro figli avuti insieme? Sui social in tanti sono curiosi di saperlo e non vedono l’ora di conoscere i nuovi dettagli della vita familiare della star latina e di suo marito (che sui social amano raccontare la loro vita in famiglia con i bambini).