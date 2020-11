Un botta e risposta molto acceso tra la concorrente, che ha parlato di un bacio, e la fidanzata del fratello di Balotelli.

Questa edizione del Grande Fratello Vip è stata piena a di colpi di scena fin dalla prima puntata. Andando avanti con i mesi, si stanno creando situazioni sempre più interessanti, che coinvolgono il pubblico. L’ingresso in Casa di Selvaggia Roma ha decisamente spezzato tutti gli equilibri che si erano creati fino a quel momento, come abbiamo visto con la lite con Elisabetta Gregoraci.

Selvaggia contro fidanzata di Enock

Quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma ha subito iniziato a provocare, ottenendo reazioni anche molto accese. Per esempio, ha raccontato che la scorsa estate ha avuto un brevissimo flirt con Enock Barwuah, con cui si è scambiata un bacio.

L’uomo avrebbe anche provato a farla andare nel suo albergo e avrebbe continuato a chiamarla anche alle sei del mattino. Questo racconto ha scatenato l’ira del fratello di Mario Balotelli, che ha negato tutto categoricamente. Soprattutto quando gli altri concorrenti si sono resi conto che durante l’estate lui era già fidanzato con la sua attuale compagna, di cui parla spesso.

Nella puntata del GF Vip, andata in onda venerdì 20 novembre, Selvaggia ha avuto la possibilità di confrontarsi con la fidanzata di Enock, ma non è andata nel modo migliore.

“Onestamente non capisco perché tu pensi che io abbia detto delle bugie. Confermo che il bacio c’è stato. Che ti devo dire? Che sei corn***ta non lo so, problemi vostri” ha subito spiegato Selvaggia Roma, con grande schiettezza. “Con tutti questi baci magari hai baciato pure me. Chissà…” ha risposto la fidanzata di Enock, ridendole in faccia. A questo punto è intervenuto Pupo, cercando di riportare la calma. “Bastava ammettesse.

Un bacio? E capirai, quante ne ho baciate io. Mia moglie non ha mai detto nulla” ha spiegato l’opinionista, dando questo consiglio al concorrente.