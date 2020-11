L'ex amica Eliana Michelazzo ha sganciato una vera bomba su Selvaggia Roma: l'audio che solleva clamorosi sospetti sull'attuale gieffina

Seppur entrata al Gf Vip da pochissimi giorni, le notizie su Selvaggia Roma sono già numerosissime. Dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, l’ex volto di Temptation Island non ha fatto altro che stupire, dalle rivelazioni su Pierpaolo Pretelli fino al presunto bacio in discoteca con Enoch Balotelli quando lui era già fidanzato.

Nelle ultime ore, ad ogni modo, è tornata all ribalta della cronaca rosa la sua ex amica Eliana Michelazzo. L’ex manager di Pamela Prati ha infatti recentemente condiviso su Instagram alcuni audio parecchio compromettenti, nei quali si sente Selvaggia Roma affermare di essere uscita con un uomo per soldi.

VI RICORDO CHE ELIANA HA PUBBLICATO SUL SUO PROFILO INSTAGRAM FOTO E AUDIO DI SELVAGGIA, RENDENDOLI COSÌ TOTALMENTE PUBBLICI MENTRE SELVAGGIA È NELLA CASA E NON PUÒ DIFENDERSI. ORMAI LA FACCENDA È DI DOMINIO PUBBLICO E DI CERTO NON PER COLPA DI TOMMI #GFVIP https://t.co/HzdvUn2BmJ — ꪶ𝓲𝓽𝓽ꪶꫀ ꪑꪮꪀ𝘬ꫀꪗ 🐒 (@pazienzazero0) November 18, 2020

A corredo dell’audio è poi apparsa una foto dove viene inquadrata un’ingente somma di denaro. Chiaramente la notizia è di quelle bomba, in merito alla quale tuttavia lo staff della nota influencer non ha ancora fatto sapere nulla. Non sappiamo nemmeno se Alfonso Signorini tratterà tale argomento durante la prossima diretta di lunedì 23 novembre 2020, ma certamente Eliana Michelazzo potrebbe rischiare un provvedimento penale. La donna ha infatti consapevolmente divulgato online delle conversazioni private che ledono chiaramente e inequivocabilmente l’immagine dell’attuale gieffina.