Giulia De Lellis ha ricevuto un singolare regalo dalla sua nuova fiamma, l'ereditiera Carlo Beretta.

Giulia De Lellis è stata paparazzata mentre era col nuovo fidanzato, Carlo Beretta, a Pomezia. I due avrebbero fatto visita ai genitori dell’influencer e la nuova fiamma le avrebbe fatto un singolare dono.

Giulia De Lellis: il regalo

Sono sempre più serie le cose tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta: il celebre rampollo della famiglia Beretta si è recato con l’influencer a Pomezia, dove sarebbero avvenute le presentazioni ufficiali con la famiglia di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da donagossip (@donagossip)

A seguire sembra che Carlo abbia fatto dono a Giulia di un singolare quanto inaspettato oggetto: la nuova fiamma dell’influencer le avrebbe infatti donato un fucile (dall’esiguo valore economico) con le sue iniziali.

Chiaramente la questione non è stata confermata dall’ex fidanzata di Damante, che per il momento continua a vivere la storia con Carlo nel massimo riserbo. I due, pur essendo stati avvistati insieme già durante l’estate, non sono usciti allo scoperto sui social. La notizia della loro liaison si è comunque diffusa rapidamente, e a quanto pare Andrea Damante – che l’avrebbero saputa dai social – non l’avrebbe presa bene. Lo stesso dj ha confessato infatti che avrebbe preferito sapere della liaison dai due diretti interessati, rispettivamente la sua ex e un suo amico.

Giulia replicherà mai alle frecciatine del suo ex nei suoi confronti? Al momento sembra che lei e Carlo siano intenzionati ad andare a vivere insieme, dunque la liaison con Andrea Damante sarebbe definitivamente archiviata.