In un momento di goliardia nella Casa del Gf Vip, Elisabetta Gregoraci si è trovata a svelare le "doti" nascoste di Pierpaolo Pretelli

Bollenti confessioni di Elisabetta Gregoraci sull’ex velino Pierpaolo Pretelli. Pierpaolo è uno dei vipponi più amati della Casa del Grande Fratello. Gentile, dolce e sicuramente sexy, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha tutte le carte in regola per sfondare finalmente nel piccolo schermo.

Peraltro, grazie alle ultime confessioni osé di Elisabetta Gregoraci, pare che il modello abbia anche delle particolari “doti” nascoste, come confessato dalla showgirl agli altri inquilini di Cinecittà.

Gregoraci: confessioni bollenti su Pierpaolo

Se il percorso di Pierpaolo è stato segnato da diversi paletti imposti dell’ex moglie di Flavio Briatore, i due gieffini sembrano tuttavia non riuscire a stare lontani l’uno dall’altra. Col passare del tempo, ad ogni modo, il romano non ha fatto mistero di un certo nervosismo, iniziando a mostrare interesse anche per la bella Giulia Salemi, ritrovatasi suo malgrado al centro del trio amoroso.

Cercando di dimenticare gli attriti passati, Elisabetta si è dunque trovata a fare dei commenti piuttosto osé sul suo amico speciale in compagnia di Andrea Zelletta. Osservando l’ex tronista pugliese in mutande, la presentatrice gli ha rivolto qualche complimento per poi paragonarlo a Pierpaolo.

I commenti della Gregoraci non hanno lasciato spazio a dubbi: “Niente di che… Pierpaolo batte tutti”. Le doti fisiche dell’ex Velino riusciranno a far cambiare idea alla Gregoraci sul fatto di rimanere al Gf Vip oltre il limite stabilito del primo contratto?