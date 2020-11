GF Vip, Elisabetta gelosa di Pierpaolo: il commento su Giulia Salemi

Elisabetta Gregoraci è gelosa di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: un commento ha indispettito la showgirl al GF Vip.

L’avventura di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip è in dirittura d’arrivo e la showgirl ha promesso che entro il 4 dicembre lascerà il programma. Intanto però sembra che la gelosia nei confronti di Pierpaolo potrebbe farla desistere dal ritirarsi dal gioco.

Elisabetta gelosa di Pierpaolo

Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha instaurato un profondo rapporto con Pierpaolo Pretelli che candidamente, a pochi giorni dal ritiro dal programma della showgirl, ha ammesso che da quando Giulia Salemi è entrata nel programma si sentirebbe molto più energico. La vicenda, commentata da Enock Barwuah, non ha mancato di infastidire Elisabetta Gregoraci, tanto che qualcuno ha anche ipotizzato che forse per dividere i due resterà all’interno della Casa più a lungo di quanto ha detto (ovvero oltre al 4 dicembre).

La showgirl non ha in grossa simpatia Giulia Salemi, da lei accusata nel corso dell’ultima diretta di aver fatto delle avances al suo ex marito, Flavio Briatore, durante una loro vacanza in Costa Smeralda.

Tra le due è quasi scoppiata una lite in diretta, ma ora che la partecipazione di Elisabetta Gregoraci è in dirittura d’arrivo sembra che le tensioni tra le due siano temporaneamente superate. La Gregoraci ha dichiarato che lascerà il programma per tornare da suo figlio, Nathan Falco, che da oltre due mesi è accanto al padre Flavio Briatore.

La showgirl ha affermato di non voler trascorrere le feste di Natale lontana da lui. Al GF Vip intanto sono attesi 9 nuovi concorrenti.