Elettra Lamborghini e Iconize hanno messo fine alla loro amicizia? Sui social sono spuntate alcune frecciatine che i due si sarebbero indirizzati.

Amicizia naufragata tra Elettra Lamborghini e Iconize? Dopo il caso della presunta aggressione omofoba – poi smentita con grande clamore dallo stesso Iconize – l’ereditiera sembrava aver preso da lui le distanze e stavolta, sui social, sembra che i due si siano lanciati delle vere e proprie frecciatine.

Elettra Lamborghini e Iconize: le frecciatine

Per il momento Elettra Lamborghini e Iconize non hanno fatto luce sul loro rapporto, e quando la verità sulla presunta aggressione omofoba subita dall’influencer era venuta a galla, l’ereditiera si era limitata a commentare con un secco “Mah”, via social, senza dire la sua apertamente in merito alla vicenda. In seguito Iconize ha affermato che tra lui e la Lamborghini i rapporti sarebbero rimasti quelli di un tempo, e che l’ereditiera lo avrebbe sempre sostenuto (arrivando persino a suggerirgli di seguire un percorso di psicoterapia, cosa che poi lui avrebbe fatto).

Stavolta i due amici – che secondo indiscrezioni avrebbero anche smesso di seguirsi sui social – hanno pubblicato alcuni messaggi nelle loro stories che sembrano delle evidenti frecciatine indirizzate dall’uno verso l’altra. “I veri amici vedono i tuoi errori e ti avvertono; i falsi amici vedono allo stesso modo i tuoi errori e li fanno notare agli altri”, ha scritto Iconize nelle sue stories, mentre poco dopo Elettra Lamborghini ha scritto nelle sue:“Niente è più soddisfacente di raggiungere un tale livello di amor proprio che, quando qualcuno esce dalla tua vita, tu glielo permetti.”



In tanti se la sono presa con Iconize per come ha gestito la vicenda dell’aggressione omofoba ma per il momento Elettra Lamborghini non ha confermato le voci in merito alla sua presunta lite con l’influencer.