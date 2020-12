Selvaggia Roma ha preso le parti di Stefania Orlando in merito alla sua lite con Rosalinda e Dayane al GF Vip.

Durante la diretta del 7 dicembre al Grande Fratello Vip Stefania Orlando ha ricevuto pesanti accuse da parte di Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, che hanno dato man forte alla contessa De Blanck dandole della manipolatrice e della pettegola.

Selvaggia dalla parte di Stefania

Dopo l’ultima diretta al Grande Fratello Vip gli equilibri nella casa del reality show sono diventati sempre più tesi e Stefania Orlando si è sfogata con Maria Teresa Ruta a proposito delle pesanti accuse gettate contro di lei dalle altre concorrenti. A sorpresa Selvaggia Roma ha sostenuto la conduttrice lasciando intendere di essere dalla sua parte, fatto che ha molto rincuorato Stefania.

“Rosalinda si è sentita attaccata da te, ma tu non hai sbagliato”, le ha detto Selvaggia a proposito dello scontro al Grande Fratello Vip, e ha aggiunto: “Lei non è stata chiara.

Non mi ha mai spiegato perché ha detto quella cosa all’orecchio. Si è messa in gioco e dovrebbe esporre le cose con chiarezza. È stata pesante, ci è andata carica contro di te”. Stefania Orlando ha detto alla coinquilina di esserle grata per le sue parole e al momento sembra che tra le due la questione si sia conclusa in questo modo. In tanti si chiedono se ci saranno ulteriori scontri tra la conduttrice e le sue due colleghe nella casa del Grande Fratello Vip, specie ora che entreranno nuovi volti vip a destabilizzare ulteriormente i rapporti tra i concorrenti rimasti in gara.

Stefania tornerà ad affrontare la questione?