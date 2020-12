Diletta Leotta senza mascherina: è bufera sui social

Diletta Leotta è stata sorpresa per le vie di Milano senza la mascherina anti-Coronavirus sul viso. La questione ha scatenato una bufera.

Diletta Leotta è stata paparazzata per le strade di Milano senza la mascherina anti-Covid: sui social è scoppiata una bufera ai danni della giovane conduttrice.

Diletta Leotta senza mascherina

Il settimanale di Alfonso Signorini ha paparazzato Diletta Leotta per le strade di Milano senza la mascherina sul volto.

La conduttrice sarebbe stata da sola, e poi si sarebbe ricongiunta al suo staff su un van diretto a San Siro. La questione è rapidamente rimbalzata sui social, dove in molti l’hanno accusata di aver violato il dpcm.

Oltre alla bufera per le foto in cui è ritratta senza mascherina, la showgirl si trova al centro del gossip anche per il suo presunto ritorno di fiamma con Daniele Scardina. I due si sono separati all’inizio dell’estate dopo un anno trascorso insieme. Di recente il pugile ha affermato che il loro sarebbe stato “vero amore” e ha dichiarato che non escluderebbe di tornare insieme alla conduttrice. “Quella con Diletta Leotta è stata una grande storia, di vero amore.

Se è possibile un ritorno di fiamma tra noi? Adesso ho in testa il ring e i prossimi incontri. Però aggiungo: mai dire mai…”, ha affermato King Toretto. La conduttrice ha preferito non esprimersi sulla questione e ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua liaison con il pugile, senza neanche rivelare i motivi che li avrebbero condotti alla rottura. Prima di Scardina la Leotta è stata legata a Matteo Mammì, con cui si vociferava che prima o poi sarebbe convolata a nozze.

Anche in questo caso la liaison si è conclusa in un nulla di fatto.