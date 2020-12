A pochissimi giorni di distanza dall’uscita di Elisabetta Gregoraci dalla Casa del Grande Fratello Vip 5, le carte in tavola potrebbero essersi sconvolte. Molti presumono infatti di vedere già i segni di una nuova coppia formata niente meno che dai Prelemi.

Il soprannome, che oramai spopola su Twitter, comprende per la precisione Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che già nei giorni passati hanno mostrato un certo feeling. Ecco però che ora un nuovo avvicinamento alquanto veloce avvenuto durante la notte ha completamente destabilizzato i fan del popolare show di Canale 5.

Mentre tutti i gieffini si preparavano per andare a letto, l’ex velino di Striscia e l’influencer italo-persiana si sono prodigati in giochi e scherzi, che li hanno fatti avvicinare sempre più.

Quando Pretelli ha cercato di sottrarre la melatonina alla Salemi, quest’ultima si è infatti difesa. Da qui è nata un’affettuosa lotta, a seguito della quale i due sono finiti sul pavimento abbracciati l’una all’altro.

Ma perchè Pierpaolo deve per forza fare questo gf in coppia!?!? Prima elisabetta ora giulia…ma non è meglio da solo!?!? #gfvip #gregorelli #prelemi

— Sissi (@Sissi49886218) December 11, 2020