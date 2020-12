Pierpaolo ha confidato a Malgioglio che la Gregoraci non avrebbe mai davvero messo un freno alle sue avances: le sue remore erano solo in puntata

Nelle scorse ore Pierpaolo Pretelli ha deciso di confidarsi con Cristiano Malgioglio su Elisabetta Gregoraci. L’ex Velino di Striscia la Notizia ha così dichiarato di essere rimasto subito colpito dalla showgirl calabrese, nonché di avere un debole per le donne più grandi.

Prima di entrare nella Casa del Gf Vip, inoltre, il modello aveva letto un’intervista dove la presentatrice affermava di essere single. Per questo motivo, una volta entrati entrambi in gioco, non si è posto limiti nel conoscerla.

Pierpaolo si confida con Malgioglio

Come sempre molto sincero, Malgioglio ha tuttavia ammesso di aver pensato che Pierpaolo fosse soggiogato dalla bella soubrette, chiedendogli poi se lei gli abbia confidato di essersi innamorata di lui.

Al che Pretelli ha replicato: “No, ma mi ha fatto capire che c’era trasporto. Ho visto il lei l’apertura a farsi corteggiare. […]. Quella cosa lei la diceva solo in puntata. Tra noi c’era trasporto, chimica […] questo mi mandava in confusione. Poi in puntata diceva: ‘Siamo solo amici’!”.

Il modello ha inoltre precisato che la prima lite con la Gregoraci era esplosa quando si era finalmente accorto dei suoi colpetti sul petto per mandare messaggi in codice all’esterno.

A domanda diretta del cantautore, il gieffino ha poi risposto: “Non sono innamorato, ma non mi è ancora totalmente indifferente. Ci sono stati momenti in cui mi dava anche fastidio averla in casa, perché mi faceva male. Ma a oggi non sono innamorato”. Ha tuttavia aggiunto che quando il reality sarà finito la chiamerà, nonostante non si siano ancora scambiati il numero di telefono. Cristiano, dal canto suo, ha ribadito il proprio pensiero, ossia che Elisabetta abbia preso il giro il dolce Pierpaolo.