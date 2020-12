Nella casa del GF Vip Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati andare a tenere confessioni e agli abbracci.

Nella casa del Grande Fratello Vip ora che Elisabetta Gregoraci è fuori dai giochi sembra sempre più evidente l’affinità tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Nelle ultime ore i due si sono aperti e consolati a vicenda.

Giulia Salemi e Pierpaolo: i dettagli

Sembra sempre più evidente un’affinità tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, specie ora che il cuore dell’ex velino non è più occupato esclusivamente da Elisabetta Gregoraci (che ha lasciato definitivamente il reality show). Nelle ultime ore la Salemi ha vissuto un momento di crisi e di forte tristezza, e a consolarla ci ha pensato proprio Pierpaolo: “Non aver paura di far vedere la tua fragilità, se hai bisogno di un abbraccio, non farti problemi con me”, le ha detto.

Giulia ha apprezzato le parole dell’ex velino, che infatti ha abbracciato calorosamente. “Con te sto bene, ti adoro”, gli ha sussurrato lei commossa per il gesto.

Al Grande Fratello Vip durante la sua precedente partecipazione Giulia Salemi aveva stretto una liaison con Francesco Monte, naufragata pochi mesi dopo l’uscita dei due dal programma. A questa quinta edizione del GF Vip l’influencer ha affermato di non voler dare inizio ad alcuna storia d’amore, ma chissà se ora che Pierpaolo si è avvicinato a lei il suo parere cambierà.

Durante la partecipazione di Elisabetta Gregoraci al GF Vip tra le due non sono mancate liti e recriminazioni, e in più d’un caso la showgirl aveva manifestato apertamente la sua gelosia nei confronti della giovane influencer.