Morgan si è scagliato pubblicamente contro Amadeus dopo la sua esclusione da Sanremo giovani.

Dopo esser stato escluso da Sanremo giovani per via del suo “Comportamento inaccettabile, dichiarazioni offensive pubbliche e private” (come ha annunciato una nota Rai) Morgan si è scagliato pubblicamente contro il direttore artistico Amadeus.

Sanremo giovani: Morgan contro Amadeus

Morgan avrebbe dovuto essere uno dei giurati a Sanremo Giovani, ma a seguito della sua reazione decisamente poco pacata per l’esclusione dal Festival di Sanremo 2021, la Rai ha deciso di escluderlo dal ruolo.

Addirittura sembra che il musicista si sia recato agli studi del programma, dove però non gli sarebbe stato fatto il tampone anti-Coronavirus impedendogli così di entrare: “Mi hanno impedito di fare il tampone. Così possono non farmi entrare facendo finta di avere ragione”, ha dichiarato via social. La decisione, a quanto si apprende da una nota Rai, sarebbe stata presa dal direttore artistico Amadeus e dall’Organizzazione del Festival che: “con una decisione molto sofferta, hanno disposto l’esclusione dell’artista dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani.”

A seguire Morgan si è scagliato contro Amadeus tramite messaggi privati su WhatsApp, che poi ha postato sui suoi canali social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@morganofficial)

Amadeus non ha replicato via messaggio alle parole del cantante, che ha continuato scrivendo: “Non c’è limite alla codardia. Vergognatevi. Miserabili senza un minimo di ritegno. Una manica di bambocci che abusano del loro potere. Diseducativo con la coscienza sporca”. Amadeus replicherà pubblicamente alle accuse del cantante?