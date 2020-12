Uomini e Donne, Roberta e Riccardo ci riprovano

Roberta e Riccardo hanno deciso di riprovarci, nonostante le difficoltà, perché non riescono a stare lontani.

Riccardo Guarnieri è stato uno dei personaggi più amati e nello stesso tempo più discussi di Uomini e Donne. La sua storia d’amore con Ida Platano è stata tormentata, ma molto apprezzata dai fan della trasmissione. Dopo la fine della loro relazione, Riccardo ha deciso di tornare a Uomini e Donne e ha subito ripreso l’amicizia speciale con Roberta Di Padua.

Roberta e Riccardo

Da quando è tornato in trasmissione, Riccardo ha cercato di capire se la sua amicizia speciale con Roberta si poteva trasformare in qualcosa di più importante. I due sono sempre stati attratti l’uno dall’altra e qualche anno fa erano usciti insieme per tre mesi, ma il cavaliere aveva spiegato che si trattava solo di attrazione fisica ed era tornato con Ida. Da quando hanno ricominciato a vedersi sono emersi moltissimi problemi e di recente i due sembravano aver deciso di chiudere per la seconda volta. Nonostante questo, sono nuovamente tornati al centro dello studio con una notizia che ha stupito tutti: hanno ripreso a sentirsi.

Roberta e Riccardo in realtà non riescono proprio ad andare d’accordo. La dama si era innamorata di lui in passato, ma lui aveva preferito continuare con la Platano. Nonostante i caratteri diversi e le incomprensioni, però, hanno una chimica davvero unica e non riescono proprio a stare lontani. Per questo, come in un ciclo, tornano sempre a cercarsi e a riprovarci. In una delle ultime puntate Riccardo ha ricevuto indietro l’anello di fidanzamento che aveva regalato ad Ida, che ha voluto fare un gesto plateale in trasmissione. A quel punto ha cercato appoggio e sostegno da Roberta, che ovviamente si è fatta ancora una volta trovare. Il loro legame riuscirà a trasformarsi in qualcosa di più?