Belen Rodriguez è incinta del suo secondo figlio? La notizia sarebbe arrivata alle orecchie dell'ex marito Stefano De Martino.

Belen Rodriguez aspetta un bebè da Antonino Spinalbese? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente nelle ultime settimane e sembra che l’ex marito della showgirl non abbia preso bene la notizia.

Belen incinta? La reazione

La notizie della presunta seconda gravidanza di Belen (che aspetterebbe un figlio insieme all’attuale fidanzato, Antonino Spinalbese) ha rapidamente fatto il giro del web e per il momento la showgirl ha preferito non confermare né smentire la notizia.

Stando a indiscrezioni intanto, il suo ex marito Stefano Martino non avrebbe accolto con gioia l’indiscrezione sulla presunta gravidanza.

I due si sono lasciati dopo il primo lockdown per l’emergenza Coronavirus, e forse al ballerino potrebbe sembrare troppo recente la storia d’amore sbocciata tra la madre di suo figlio Santi e il nuovo compagno, oppure semplicemente starebbe ancora sognando un possibile ritorno di fiamma. La verità non è data sapere, e del resto Belen e Stefano hanno sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata (senza per altro svelare i motivi che li avrebbero condotti alla rottura).

La showgirl non ha mai fatto segreto di desiderare un secondo figlio, e in tanti si chiedono se Antonino Spinalbese sia quello giusto per lei. In passato Belen è stata legata per anni ad Andrea Iannone, ma i due si erano separati non appena si era ripresentata la possibilità di tornare insieme all’ex marito, padre di suo figlio Santiago. “Non mi piace fare figli con padri diversi”, aveva detto la showgirl confermando il ritorno di fiamma e alimentato già allora il gossip su una sua presunta e imminente gravidanza.