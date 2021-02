Maria De Filippi ha commentato la decisione di vietare la presenza del pubblico al Festival di Sanremo 2021.

Maria De Filippi ha affermato che a suo avviso la scelta di realizzare il Festival di Sanremo senza pubblico sarebbe incomprensibile visto che molti show televisivi avrebbero attualmente un pubblico composto di figuranti.

Maria De Filippi e Sanremo 2021

Il protocollo approvato dal Comitato tecnico scientifico per Sanremo 2021 stabilisce che lo show si svolgerà senza pubblico, ipotesi che inizialmente invece era stata rilanciata da Amadeus e Fiorello (per i quali la presenza del pubblico sarebbe stata “fondamentale” per gli artisti in gara).

Nonostante la decisione sia ormai stati presa dopo settimane di polemiche e bufere, Maria De Filippi ha affermato di trovare l’assenza del pubblico una decisione “incomprensibile” vista la portata dell’evento: “Non si capisce. L’assenza del pubblico proprio non l’ho capita, perché dal punto di vista dello spettacolo fare il Festival col pubblico distanziato, magari di figuranti non si capisce perché no, è incomprensibile, anche perché non mi sembra che in Rai non ci siano in onda trasmissioni col pubblico”, ha dichiarato la conduttrice.

Sulla questione nelle scorse settimane si sono espressi innumerevoli personaggi, dal mondo della cultura alla politica. Mentre Dario Franceschini e il ministro Speranza hanno espresso il loro parere contrario sulla presenza del pubblico, in tanti avevano ipotizzato persino che lo show potesse essere rinviato all’anno successivo. Il Festival di Sanremo 2021 andrà in onda dal 2 al 6 marzo, e intanto durante le prove dello show è già stato trovato il primo caso positivo al Covid tra gli artisti in gara.